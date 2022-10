Developer's Description By evopark

Parken. Nur einfacher. Mit evopark.++ BEREITS IN VIELEN STDTEN VERFGBAR ++FUNKTIONEN+ Einfach Stellpltze im Parkhaus finden+ Navigation zum freien Parkhaus+ Detaillierte Parkhaus-Informationen+ Gutschrift-Partner finden+ Gutschriften ber QR Code einlsen+ Live Informationen zum aktuellen Parkvorgang+ Parkgebhren und Gutschriften im berblick+ Monatsansicht der TransaktionenBitte beachten Sie, dass ein Teil der Funktionen nur fr registrierte evopark Kunden nutzbar ist. Vielen Dank!EVOPARKevopark macht das Parken im Parkhaus einfacher und komfortabler. Die evopark Karte ffnet Schranken automatisch. Ohne Ticketziehen. Sie zahlen komfortabel am Monatsende. Abgerechnet wird nur die geparkte Zeit. Ohne Gebhren oder Mindestumsatz. Im Gegenteil: Sie knnen sogar Parkgebhren sparen ber Gutschriften unserer Partner. Zahlreiche Parkhuser in ganz Deutschland sind bereits mit evopark nutzbar.DIE APPDie evopark App findet freie Stellpltze in Parkhusern Ihrer Umgebung. Auf wunsch navigiert sie Sie dorthin. Zudem behalten Sie Ihre aktuellen Parkgebhren immer im Blick. Eine Notizfunktion ermglicht das Speichern Ihres Parkortes. So finden Sie Ihr Fahrzeug garantiert wieder. Und das Beste: Nutzen Sie die App, um Parkgebhren-Gutschriften umliegender Geschfte und Restaurants einzulsen und so gnstiger zu parken.ANMELDUNGEinmal kostenlos anmelden dauerhaft komfortabel und gnstig parken!Registrieren Sie sich auf evopark.de. Innerhalb von zwei Werktagen erhalten Sie Ihre persnliche Parkkarte per Post. Einfach in Ihr Fahrzeug in die Nhe der Windschutzscheibe legen oder kurz an der Seitenscheibe hochheben. Fertig. Auf unserer Website und in der App erfahren Sie, welche Parkhuser aktuell mit evopark nutzbar sind.KOSTENDie evopark basic Karte und die Nutzung der App ist kostenlos. Ohne Grundgebhr, Mindestumsatz oder Mindestvertragslaufzeit. Sie zahlen lediglich die regulren, zu Ihrer Parkzeit gltigen Parkgebhren. Praktisch fr Geschftskunden: Die evopark business Karte. Sie kostet monatlich 4,90 zzgl. MwSt. Dafr erhalten Sie eine Sammel-Abrechnung mit ausgewiesener MwSt.GUTSCHRIFTENUnsere Partner aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Service bieten Ihnen Gutschriften fr Ihre Parkgebhren. Beim Einkauf erhalten Sie auf Anfrage eine Gutschrift-Karte. Einfach den QR-Code mit der evopark App einscannen oder Code online eingeben. Der Betrag wird Ihrem Kundenkonto sofort gutgeschrieben. Sie knnen Ihr Guthaben bequem "abparken". Es verfllt nicht.TECHNOLOGIEDie erprobte long-range UHF RFID Technologie der Parkkarte erlaubt eine komfortable und uerst zuverlssige Ein- und Ausfahrt. Schranken erkennen den integrierten Chip automatisch. Das System funktioniert kontaktlos. evopark setzt dabei auf neueste Technologien und gewhrleistet jederzeit bestmglichen Datenschutz. Der Anbieter hat fr sein innovatives Konzept bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten.