ENZIANO Der digitale Kletterfhrer und Wanderfhrer im Web und als AppDu wanderst und kletterst gerne und willst deine Klettergebiete, Topos und die besten Wandertouren von bekannten Verlagen online und auf dem Smartphone nutzen? Dann bist du genau richtig! Die digitale Outdoorfhrer-App enziano sowie das Outdoorsport- und Alpinportal enziano bieten dir tausende hochwertige Wandertouren, Felsinfos zum Download, digitale Topos zum Klettern und vieles mehr.WANDERTOUREN UND FELSEN FINDENSuche Wandertouren, Felsen und Gebiete in deiner Umgebung oder an deinem Urlaubsort. Finde dein nchstes perfektes Projekt oder eure nchste schne Urlaubstour. Probiere es aus und lass dich inspirieren!DIGITALE TOPOS UND WANDERTOUREN KAUFENFr einen Preis von 0,99 bis 7,00 (je nach Anzahl der Routen im Gebiet) bekommst du Zugriff auf hochwertige Topos und Touren von bekannten Autoren und Verlagen. Enjoy your life vertical and topos digital! Kaufe dir einzelne Felsen und Touren oder gleich das ganze Gebiet. Profitiere von der langjhrigen Erfahrung und Ortskenntnis unserer Autoren und Bergfhrer.KOSTENLOS HERUNTERLADEN & TESTENWichtige Informationen zu einem Gebiet kannst du bereits jetzt kostenlos nutzen. Schwierigkeit der Routen, Anfahrts- und Zustiegsbeschreibungen. Felsbeschaffenheit, Absicherung, Charakteristik der Routen, etc. Alles was du brauchst um deinen Urlaub vorzubereiten oder dein nchstes Wochenende zu planen ist hier vereint.Lade dir jetzt die brandneue enziano Kletter-App und Wander-App herunter!---Du hast dein Gebiet nicht gefunden? Sag uns Bescheid! In den nchsten Wochen und Monaten werden noch viele weitere Gebiete und Felsen hinzukommen. Du kannst uns dein Wunschgebiet jederzeit an team@enziano.com schicken.Folgende Wandertouren stehen bereits jetz zur Verfgung:- rund 50 Wanderfhrer vom Bergverlag Rother- in Deutschland und ganz Europa- Wandern am Chiemsee, Allgu, Mallorca, Korsika, Schwarzwald, Eifel, am Gardasee, etc. - Wandern auf La Gomrea, La Palma, Madeira, Portugal, Sardinien und in den DolomitenAuerdem viele Schneeschuhtouren und Schneeschuhwanderungen in den AlpenFolgende Klettergebiete stehen bereits jetzt zur Verfgung- Alpinklettern in sterreich vom Schall Verlag- Mgdeberg im Hegau am Bodensee- Buildering in Mainz von Builderingspots.de- Bouldern um Wiesbaden- Schsische Schweiz West und Auswahl Ost vom Jger Verlag- Kitzsteinhorn, Klettergarten Weibach, etc. von Rock ProjectsWanderfhrer vom Rother Bergverlag erhltst du aus folgenden Gebieten:- Mallorca Wandertouren- Wandern im Allgu- Wandern rund um Zrich- Wein- und Wanderwege entlang der Mosel- Wandern in Tirol, Sdtirol und am GardaseeWir sind neugierig auf dein Feedback! Hast du einen Fehler gefunden, Ideen oder kennst einen Autor melde dich einfach per team@enziano.com bei uns. Wir freuen uns, wenn wir die App durch dein Feedback verbessern knnen!Viel Spa beim Wandern und Klettern wnscht euch das Team von enziano