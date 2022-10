no enjoei voc encontra as marcas mais desejadas do brasil e do exterior com preos timos.

tem de tudo!

marcas como: zara, farm, nike, calvin klein, colcci, guess, hollister, armani, converse, adidas, michael kors, forever 21, arezzo, schutz, antix, melissa, victor hugo, santa lolla, kipling, mary kay, lacoste, michael kors, louis vuitton, corello, gucci, vans, osklen, e muito mais!

alm disso, todas as categorias de moda e lifestyle voc consegue comprar e vender aqui: acessrios, roupas, beleza, calados, bolsas, praia, lingerie, casamento, esportes. tudo para mulher, homem, crianas e, at, itens para casa:

os mais variados acessrios: culos, relgios, bijoux, carteiras, lenos.

roupas usadas e novas de todos os estilos: blusas, calas, camisas, camisetas, casaquinhos, macaces, saias, shorts, vestidos de festa.

calados para todas estaes: botas, tnis, sapatilhas, rasteirinha, sandlias.

diversas bolsas: de mo, clutches, mochila, de ombro, etc.

sem contar nossas lojas especiais. sim, especial. assistiu o desengaveta e gostou de algum armrio de famoso? possvel encontrar no enjoei lojinhas das maiores globais do Brasil, dos maiores influencers desse nosso pas:

Julia Petit

Fabi Justus

Taciele Alcolea

Cleo Pires

Camila Coutinho

Vic Ceridono

Dani Noce

Giovanna Antonelli

Fiorella Mattheis

Jade Picon

Luisa Accorsi

Isabelli Fontana

as vantagens do app do enjoei so muitas:

mais de 2 milhes de produtos, garantindo uma grande variedade de estilos.

promoes e ofertas exclusivas das melhores marcas.

acesso s colees passadas e produtos importados.

7 dias para troca caso o produto no sirva.

atendimento que auxilia nas principais dvidas e ps-compra.

wishlist personalizada: garanta todos os produtos que voc mais amou em um s lugar.

consultas do status do seu pedido atravs do prprio app.

pagamento fcil, rpido e seguro: cartes de crdito e opo de boleto.

opo de continuar comprando no futuro, garantindo que voc salve suas sacolinhas para uma futura compra.

receba notificaes com descontos exclusivos.

temos tudo isso porque somos mais de 800 mil vendedores que j descobrimos um jeito mais atual de consumir coisas legais. ;)

aqui no enjoei voc tambm pode ser vendedor

vender roupas e tudo que voc enjoou simples por aqui: basta fotografar as coisas que voc comprou e no usou, ou comprou, usou e no usa mais, e abrir a sua loja. fcil!

e vende mesmo, hein! voc tem dinheiro em casa e no sabe. com boas fotos e preos adequados rapidinho seu enjubank comea a faturar.

nossos segredos para venda so:

anncios grtis! voc paga apenas 20% de comisso + tarifa fixa de acordo com o valor do produto

por item vendido.

curadoria especializada em mostrar apenas o melhor do melhor.

ajudamos com descontos e quem sai na vantagem voc.

comprador pode efetuar ofertas nos produtos.

espao para comentrios, aumentando a interao com o comprador.

produtos aprovados em at 24h.

possibilidade de destacar o anncio.

notificaes exclusivas da venda atravs do aplicativo do enjoei.

viu? fcil.

vem com a gente pro enjoei!