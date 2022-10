Developer's Description By Radionomy

eefm invites you to enjoy the music of yesterday and current hits 100% in Spanish. Hear the sound of the 80s, the music of the Madrid scene, rock in Spanish, the Golden Age of Spanish pop and all the songs of recent decades that have marked your life. Web Site: www.eefm.eseefm te invita a disfrutar de la msica de ayer y los xitos de hoy 100% en espaol. Escucha el sonido de los 80s, la msica de la movida madrilea, el rock en espaol, la Edad de Oro del pop espaol y todas aquellas canciones de las ltimas dcadas que han marcado tu vida. Web Site: www.eefm.es