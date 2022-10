Fai beneficenza a costo zero!Donapp una piattaforma che mette insieme consumatori, associazioni no profit, aziende e professionisti creando una community dove tutti, aiutandosi lun laltro, guadagnano qualcosa.Permette agli utenti di risparmiare facendo contemporaneamente beneficenza alle cause che stanno loro a cuore, ai partner commerciali di incrementare il loro business fidelizzando i clienti ed agli enti no profit di raccogliere fondi in maniera gratuita, indiretta e innovativa.Caratteristiche principali dellapp donappINTERFACCIA UTENTEOffre agli utenti la possibilit di:- fare beneficenza attraverso lo shopping;- trovare aziende e professionisti etici che destinano in beneficenza una percentuale del prezzo di vendita al soggetto accreditato a ricevere donazioni scelto da loro; - risparmiare attraverso offerte, coupon geolocalizzate destinate loro in esclusiva; - prenotare beni e servizi pagando direttamente al negozio/professionista;- richiedere carte prepagate virtuali contactless associate al loro account;- invitare amici, negozi, aziende o professionisti nella community e, per ogni iscritto invitato, finanziare la causa selezionata;- ricevere news e ringraziamenti dalle associazioni no profit o altri soggetti da loro finanziati.INTERFACCIA PARTNER COMMERCIALEOffre ai partner commerciali etici (negozi, aziende e professionisti) uno strumento di marketing innovativo e facile da usare che, a fronte di uno sconto da donare in beneficenza sugli acquisti effettuati, permette loro di:- avere un beneficio di immagine che li differenzia dai concorrenti (cause related marketing);- farsi pubblicit dentro e fuori la community;- fidelizzare maggiormente vecchi e nuovi clienti; - pubblicare offerte e coupon anche a target mirati, suddivisi per cluster, scelti da loro;- emettere carte prepagate contactless e giftcard;- pagare i singoli servizi solo a risultati di vendita raggiunti.INTERFACCIA BENEFICIARIO DONAZIONIPermette alle associazioni e altri soggetti no profit di:- raccogliere fondi a costo zero; - trovare nuovi donatori;- avere un canale di comunicazione costante con i sostenitori che gli permette di inviare loro news su progetti ed eventi in corso;- cementificarne il rapporto attraverso i ringraziamenti per le donazioni ricevute.Se sei un azienda, negozio, professionista scopri sul sito i vantaggi che ti offre la piattaforma.Se sei un associazione o un altro soggetto accreditato a ricevere erogazioni liberali scopri sul sito i vantaggi ti offre la piattaforma.