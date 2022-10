Notre training est destin toute personne dsirants'entraner avec une approche holistique et rendre le corps plus fonctionnel et harmonieux. Nous donnons galement des conseils en nutrition systmique. Les exercices consistent raliser des mouvements variables permettant de travailler son corps pour obtenir une bonne condition physique et un renforcement musculaire, tout en retrouvant son nergie. Le but est d'harmoniser le corps pour arriver une sensation de bien-tre tout en liminant l'excs de poids, renforcer les articulations et ainsi protger son systme immunitaire.