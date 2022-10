dasnez vermittelt u.a. Jugendliche fr kleinere Hilfsttigkeiten in Wohnung, Haus, Garten, usw.Mit der Nutzung dieses Angebotes machen Sie sich nicht nur das Leben etwas angenehmer, sondern kommen mit netten, jungen Menschen aus Ihrer Nachbarschaft in Kontakt. Ein guter Weg fr ein besseres Miteinander.Der Kontakt wird unbrokratisch und kostenfrei zwischen den Jugendlichen und den Privatpersonen mit Untersttzungsbedarf hergestellt.Du...... bist zwischen 14 und 18 Jahre alt?... wrdest gerne dein Taschengeld aufbessern?... hast Lust anderen Menschen aus deiner Nachbarschaft zu helfen?... willst dich sozial engagieren?... kommst gerne mit anderen Menschen in Kontakt?dasnez hilft dir bei der Suche nach Jobs in deiner Nachbarschaft!Sie...... haben nicht die Zeit oder Gelegenheit bestimmte Ttigkeiten wie z.B. Gartenpflege, Einkaufen, Kinder betreuen, usw. durchzufhren und wnschen sich Untersttzung?... kommen gern mit Jugendlichen aus Ihrer Nachbarschaft in Kontakt und freuen sich ber Begleitung bei Freizeitaktivitten oder Untersttzungen in Alltagsaufgaben?... helfen gerne jungen Menschen ihr Taschengeld (min. 5 / Stunde) aufzubessern?dasnez vermittelt Ihnen engagierte Jugendliche.