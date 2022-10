Developer's Description By Radionomy

Music Radio is the first Dakar Senegalese musical webradio on canvas. We want through this radio to promote Senegalese music across all genres: Modern, Traditional and Spiritual.La radio Dakar Musique est la premire webradio musicale sngalaise sur la toile. Nous voulons travers cette radio faire la promotion de la musique sngalaise travers tous ses genres musicaux : Moderne, Traditionnelle et Spirituelle.