Christ For Denmarker en tvrkirkelig bibelskole startet med henblik p at bringe god solid undervisning ud til de enkelte kirker. Bibelskolen er under Christ For The Nations, Dallas, Tx. Denne organisation har Bibelskoler over hele verden, s som England, Tyskland, Polen, Australien, Indien, Spanien, Mexico, Rumnien og nu ogs Danmark.Ud over at have undervisning, har vi Bibel konference to gange hvert halve r, hvor vi har undervisere og missionrer fra andre Christ For The Nations skoler og sammenhnge, samt gode profetiske talere fra forskellige kirkeretninger i Danmark og Europa.Skolen har gode ndsfyldte, uddannede og erfarende lrere knyttet til skolen, som fast underviser i Guds Ord. Da Christ For Denmark er en tvrkirkelig Bibelskole, er den ogs med til at skabe helhed og sammenhold i Kristi legeme. Gennembrud i den enkelte by handler ikke bare om en kirke, men om Guds hus som helhed.