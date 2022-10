O Bynd uma soluo de mobilidade urbana corporativa, que conecta colegas de trabalho com trajetos semelhantes para compartilharem experincias atravs da carona solidria. Tudo com segurana (voc recebe seu login e senha exclusivos) e praticidade (as melhores sugestes de rotas e caronas em poucos segundos).Por que no transformar o tempo perdido no trnsito em uma experincia positiva e ainda ter acesso a diferentes benefcios?Esta verso do aplicativo complementa a verso do site, possibilitando:Buscar sugestes de caronaPedir/Oferecer caronaReceber notificaes de pedidos/ofertas de carona em tempo realAceitar ou recusar pedidos/ofertasCancelar CaronaEditar informaes de perfilQuer uma soluo de mobilidade urbana na sua empresa ou instituio?Mande um email para contato@bynd.com.br e saiba mais.