busradar24 ist eine absolute Neuheit in der Bustouristik.busradar24 steht Ihnen bei einem pltzlichen Busausfall fr die Ersatzbeschaffung mit einer schnellen und einfachen Lsung zur Seite. busradar24 hilft Ihnen, Ihre Gste im Schadensfall schneller als bisher weiter zu befrdern und Kosten zu sparen.Zudem gibt es tglich Situationen, in denen Airlines, Reedereien und Behrden pltzlich und unerwartet Bedarf an Buskapazitten haben. Beispielsweise kommt es durch Flugrouten-Optimierung oft vor, dass Buskapazitten kurzfristig gebraucht werden. Um diese Bedarfe schnell und effizient zu bedienen, haben wir busradar24 entwickelt. busradar24 ist ein innovatives, einfach zu bedienendes Echtzeit-Informationssystem, das Ihnen als Busunternehmer einen absoluten Performance-Vorteil bietet.Unser System untersttzt Sie im Notfall gezielt bei der Suche nach einem geeigneten Ersatzbus oder Fahrer, in dem Sie freie Busse oder Fahrer in Echtzeit finden und kontaktieren knnen. Wie das funktioniert?Als Busunternehmer geben Sie tglich Ihre frei zur Verfgung stehenden Fahrzeuge sowie Leerfahrten einfach, schnell und kostenfrei bei busradar24 ein.Diese werden auf einer interaktiven Karte mit allen notwendigen Informationen angezeigt, so dass Sie immer und berall Zugriff auf die Informationen haben.Je nach gewhltem Zugang knnen Sie im Ernstfall mit den anbietenden Busunternehmern Kontakt aufnehmen, freie Fahrzeuge in der Umgebung online finden und gegebenenfalls in Echtzeit auf einer Landkarte verfolgen und fr Ihre Zwecke anfordern, wenn eines ihrer Fahrzeuge unterwegs ausfllt und liegenbleibt. Denn in diesem Fall ist eine schnelle Reaktion notwendig, um Kosten zu sparen und Ihre Kunden zufriedenzustellen. busradar24 bietet nicht nur in unvorhergesehenen Situationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, auch mittel- und langfristig knnen Sie mit busradar24 disponieren. Hier dient die Plattform als Marktplatz zwischen Reiseanbietern und Busunternehmen. Wir bieten ihrem Unternehmen hiermit einen weiteren absoluten Mehrwert. Sie knnen Ihre Busse und Fahrer noch wirtschaftlicher einsetzen und ungenutzte Leerfahrten und Standzeiten verringern.