Viel gibt es heute von der alten Wilsdruffer Vorstadt, in der Sie sich die brennNessel befindet, nicht mehr zu sehen. Mit etwas Phantasie kann man jedoch fr ein paar Minuten in das Gestern eintauchen.Im 18. Jahrhundert war die Wilsdruffer Vorstadt die westlichste der drei groen Vorstdte Dresdens. Sie umfasste die Poppitzer und die Viehweider Gemeinde und erstreckte sich auf das heutige Gebiet zwischen Annenstrae und Elbe sowie zwischen Postplatz und Knneritzstrae. Schon im Mittelalter waren die Gemeinden der Wilsdruffer Vorstadt die bevlkerungsreichsten und wirtschaftlich bedeutendsten Vorstdte der Stadt Dresden.Zur Viehweider Gemeinde gehrten auch die Schtzengasse und das Schiehaus. Die Viehweide lag als feuchte Niederung zwischen Schloss, Marienbrcke und Freiberger Platz. Noch im 13. Jahrhundert stand hier ein grasreicher Auenwald voller Wasserlufe und Tmpel. Spter weidete hier das Schlachtvieh der Fleischer. Aber im Laufe der stdtischen Entwicklung ging die Viehhaltung zurck und das Wiesenland, auf dem nun Grten und Gassen angelegt wurden, schrumpfte immer mehr zusammen. In die Viehweider Gemeinde, damals weit entfernt von der Stadt, verbannte man ab dem Mittelalter die Ausstzigen und die Findelkinder. Neben dem Spital fr ausstzige Frauen und dem Ehrlichschen Gestift, das eine Armenschule fr 100 Mdchen und Jungen war, gab es in dieser Gegend auch das Pestkrankenhaus, einen Armenfriedhof und eine Richtsttte.Die Gegend der Viehweider Gemeinde ist die Heimat des Schtzenwesens. Davon erzhlen heute noch die Straennamen und das schon 1454 gebaute Schiehaus. Hier hatte man es schon immer mit dem Schieen zu tun: Bchsenschtzengasse, uere Schiegasse und Schiegasse in der Vorstadt sind alte Bezeichnungen fr die Strae, die seit 1840 Schtzengasse heit. 1623 begann man mit der Bebauung der Strae. Es entstanden Huser mit schmalem Flur und enger Wendeltreppe, die zwei bis drei Stockwerke hoch waren. 150 Jahre dauerte es, bis beide Straenseiten lckenlos bebaut waren.Das Vorderhaus der Schtzengasse 18, der Teil, in dem die brennNessel zu Hause ist, zhlt circa 350 Jahre. Als erster Nutzer dieser "Ladenflche" ist Christian Gottfried Schindler, Fleischhauermeister, im Jahre 1797 nachgewiesen. Das Hauptgebude, die Schtzengasse 16, ist ein einfaches Wohnhaus der Barockzeit. Whrend des zweiten Weltkrieges blieb der Gebudekomplex Schtzengasse 14 - 18 weitestgehend von der Zerstrung verschont. Bis Ende des Jahres 1989 standen die Huser allerdings etliche Jahre leer, verfielen und entkamen nur knapp der Abrissbirne.Nach der Wende wurde das Haus saniert, bis schlielich 1994 die Modernisierung fertig gestellt wurde. Das Umweltzentrum erffnete im selben Jahr, die brennNessel 1997.