beapp est un service qui permet de commander un VTC, chauffeur priv.Nous sommes les spcialistes de vos transferts vers les aroports. Se dplacer n'a jamais t aussi simple, en 2 clics, un chauffeur professionnel de la communaut beapp passe vous chercher et vous dpose o vous le souhaitez et le tout avec le sourire.Disponible actuellement sur Paris et lle de France.Rservation immdiate ou l'avance gratuite, et un prix fixe annonc la commande.Payer directement par carte bancaire ou en espces. 4 gammes de vhicules:Eco: Peugeot 508, Mercedes classe C ..... (4 personnes max)Premium: Mercedes classe E, BMW serie 5, Audi A6 (4 personnes max)Luxe: Mercedes classe S, Porsche Panamera, Audi A8 (3 personnes max)Van: Mercedes classe V, viano ... (7 personnes max)Etape 1: Crer votre compteEtape 2: Saisissez le dtail de votre course, et valider votre commandeEtape 3 : Suivez l'arrive de votre chauffeurEtape 4: Profitez du voyageEtape 5: Une fois arrive, valuer votre chauffeurEtape 6: Vous recevez votre facture par email.Tous les chauffeurs professionnels de la communaut beapp ont t minutieusement slectionns afin de vous garantir une exprience de qualit.NB : l'utilisation prolonge de la fonction GPS peut drastiquement rduire l'autonomie de la batterie de votre terminal.