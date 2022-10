Developer's Description By FORTHcrs

ALILAURO una applicazione gratuita che offre la possibilit ai passeggeri di essere sempre aggiornati sugli orari delle unit veloci Alilauro in arrivo e partenza dal Golfo di Napoli. Con Alilauro possibile prenotare e acquistare i titoli di viaggiodirettamente dal proprio smartphone o tablet. Attraverso la funzione Booking online possibile concludere in pochi click la procedura di acquisto del titolo di viaggio visualizzandolo direttamente sul proprio dispositivo elettronico con la possibilit di richiamarlo in qualsiasi momento e una copia del biglietto viene inviata anche allindirizzo email fornito in fase di acquisto. Acquistando il titolo di viaggio dal proprio dispositivo si evitano inutili attese alle biglietterie recandosi direttamente a bordo. Le destinazioni servite da Alilauro sono Ischia, Forio di Ischia, Sorrento, Capri, Amalfi, Positano, Isole Eolie e servizi di gite turistiche.Con lapp Alilauro, prezzi, offerte, news e contatti saranno sempre aggiornati e a portata di click. Tutti, anche i residenti, possono prenotare e acquistare il loro ticket per il prossimo imbarco a bordo delle unit veloci Alilauro in modo semplice e sicuro utilizzando sistemi di pagamento garantiti.