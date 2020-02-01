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Yesillimon.com for iOS

By Ticimax Biliim Teknolojileri Anonim irketi Free

Developer's Description

By Ticimax Biliim Teknolojileri Anonim irketi

Lezzetli ve salkl rnler retmeyi ve bunlar en masum halleri ile dorudan sizlere ulatrmay hedefleyen, retici bir aileyiz. rnlerimizin hemen hemen tamamn Mersin'de bulunan bahemizde yetitiriyor, kendimiz ambalajlyoruz.

Endstriyel tarmn aksine; rnlerimizin ticari verimliliklerinden ok nitelikleri ile ilgileniyoruz. Aalarmz tertemiz doada, kaynandan yeni km taptaze doal suyla ve organik gbreler ile yetitiriyor, en doal ve en taze halleri ile sofranza ulatryoruz. Karpitleme, mumlama, kimyasal ierikli katlarda muhafaze etme yntemlerini asla tercih etmiyoruz.

Hem sizin iin hem de kendimiz iin retiyoruz.

Full Specifications

What's new in version 1.1

General

Release February 1, 2020
Date Added February 1, 2020
Version 1.1

Operating Systems

Operating Systems iOS
Additional Requirements Requires iOS 9.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

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