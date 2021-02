Manage the firmware of your electronic scooter.

Currently the following models are supported:

Segway Ninebot MAX G30 (G30D)

Segway Ninebot ES1/ES2/ES3/ES4

Segway Ninebot E22E/E25E/E45E

Xiaomi m365

Xiaomi m365 Pro

Xiaomi m365 1S

Xiaomi m365 Pro2

Xiaomi m365 Lite

The app is not associated in any way with Xiaomi or Segway