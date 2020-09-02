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Full Specifications

What's new in version 3

General

Release September 2, 2020
Date Added September 2, 2020
Version 3

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.1 and up

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