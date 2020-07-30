Dnyann en ok okunan aylk seyahat ve lifestyle dergisi Travel+Leisure, 2005ten bu yana Trkede. Seyahatleriniz iin bolca ilham ve yeni fikir bulacanz Travel+Leisureda, en taze destinasyonlar, oteller ve spalar; yeme-ime, kltr-sanat ve alveri tyolar ve tabii ki tm bunlara en kolay eriimi salayacak iletiim ve gncel fiyat bilgileri bir arada. Okumas seyahat kadar zevkli!