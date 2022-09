The Texas Childrens Anywhere Care app allows Texas Childrens Health Plan members to consult with a live doctor through online video chat about non-emergent conditions. Our physicians and advanced practice providers can conveniently diagnose and write prescriptions for a variety of routine medical conditions. Please note certain conditions may require an in-person visit; for example, strep throat or injuries needing an X-ray. For more information about what is appropriate for a video visit, please visit texaschildrensanywherecare.org. Download the Texas Childrens Anywhere Care app today to access care night or day, right where you are.

La aplicacin Texas Childrens Anywhere Care les permite a los miembros de Texas Childrens Health Plan consultar a un mdico por medio de una video llamada en vivo sobre condiciones que no son emergencias. Nuestros mdicos y proveedores de prcticas avanzadas pueden diagnosticar y expedir recetas de forma conveniente para una variedad de condiciones mdicas de rutina. Por favor toma en cuenta que algunas condiciones pueden necesitar una consulta en persona, como por ejemplo la amigdalitis estreptoccica (strep throat) o lesiones que necesiten radiografas. Para aprender ms sobre las condiciones tratadas usando video llamada, por favor visita texaschildrensanywherecare.org. Descarga la aplicacin Texas Childrens Anywhere Care hoy mismo para acceder a atencin mdica ya sea durante el da o la noche, ests donde ests.