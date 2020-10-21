Resm Gazete uygulamas, T.C. Cumhurbakanl dari ler Bakanl Hukuk ve Mevzuat Genel Mdrl tarafndan yaymlanan T.C. Resm Gazetenin resmi uygulamasdr.

Resm Gazete uygulamasnda; ilk saynn yaymland 7/2/1921den itibaren tm Resm Gazete saylarna Ariv ve Mkerrer Arivi blmlerinden ulamak ve Arama Blmnden de bunlarn iinde arama yapmak mmkndr.

Ayrca, Resm Gazete uygulamasnda PDF Grntle butonunda, iinde bulunulan gn yaymlanan Resm Gazetenin baslabilir PDF formatndaki nshasna eriilebilmektedir. Takvim blmnden ise grntlemek istenilen gnn zerine tklamak suretiyle, o Resm Gazete ieriine ulalabilmektedir.