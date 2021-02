Surah Yaseen Sa Mushkilat Ka Hal, which is the heart of Quran and has divine virtues associated with it, which awards innumerable virtues to the one who recite it daily.

Hadhrat Ataa bin Abi Ribaah (Radhiyallahu Anhu) says that the Prophet Mohamed (Sallallahu Alaihi Wasallam) reportedly has said, Whoever reads Surah Yaseen at the beginning of the day all his needs for that day will be fulfilled.

Everything has a heart, and the heart of the Glorious Quran is Surah Yaseen. Whoever reads Surah Yaseen, Allah records for them a reward equal to that of reading the whole Quran 10 times. Maqal, Tirmidhi 2812/A and Dhahabi

Whoever reads Surah Yaseen for the pleasure of Allah only, all his earlier sins are forgiven. Therefore, make a practice of reading this Surah over your dead.

Surah Yaseen is also known as Raafiah Khaafidhah. In other words, that which exalts the status of the believers and degrades the unbelievers. According to a riwayat, Prophet Mohamed (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, My heart desires that Surah Yaseen should be present in the heart of every one of my ummah. So, make sure you memorize Surah Yaseen in order to reap its benefits.

"Soundness of faith rests on acknowledging resurrection and judgment," said Imam Ghazali. Surah Yaseen contains many virtues including resurrection and judgement, both of which it speaks on in a detailed manner.

The Prophet said, "Whoever recited Surah Yasin in the night seeking Allahs pleasure, Allah would forgive him." Ibn Hibban, Darimi 3283/A, Abu Yala, Tabarani, Baihaqi & Ibn Mardawaih.

App Topics :

Surah Yaseen In Arabic.

Mulazmat Ka Lia Wazifa.

Gumshuda Ko Wapis Lana Ka Wazifa.

Dushman Ko Zair krna ka wazifa.

Muhabbat K Lia Wazifa.

Mushkil Ka Hal k lia wazifa.

Buri Moat Sa Bachao.

Khany Main Barkat Ka Wazifa.

Jinnat/aasaib sa hifazat ka wazifa.

Karz Ki Adaigi K lia wazifa.

Jadu sa bachao ka wazifa.

Foat Shuda walideen ki zeyarat.

Pyar/Mohabbat Ka Wazifa.

Waledeen Ki Mohabbat Ka Wazifa.

Mafroor Ki Wapsi k lia wazifa.

Rizq main izafa k lia wazifa.

Badkari Sa Bachna k lia wazifa.

Allah Ki Raza K Lia wazifa.

Larai main hifazat k lia wazifa.

Jinn qabu krna k lia wazifa.

Muqadma sa bari hona k lia wazifa.

Muqal Kabo krna k lia wazifa.

Qaid Sa Rehai K lia wazifa.

Qarz Ada krna k lia.

Pareshani Ko Door Krna K Lia.

Ghabrat Sa Nijat.

Gharelo Jhagro sa nijat k lia.

Banj Pan ka khatma.

Pait dard door krna k lia.

Dil ki ghabhrat.

Na itafaqi na rahy.

Buri adat sa nijat.

Seena ka dard sa nijat.

Khooni bawaseer ka ilaj.

Barkat E Dukan.

Kamzoor nazar k lia.

Ankh dard k lia.

Kan dard k lia.

Dhakan door krna k lia.

Dard shaqiqa k lia.

Jinnat ka ilaj.

Affat sa nijat.

Bukhar sa shifa.

Gharelo pareshani.

Gumshuda cheez mil jy.

Aflas sa nijat.

Afser mehrban ho.

Pareshanio sa nijat.

Ilzam sa chutkara.

Zehni pareshani sa nijat.

Waba sa hifazat.

Dil/qalb k amraz k lia.

Imthan/Exames main kamyabi k lia.

Jaado k asrat khatam.

Dimag/Hafza Taiz krna k lia.

Taraqi/Farawani Rizq k lia wazifa.

Job/Mulazmat Main Qamyabi K lia.

Sakth mizaji khatam krna k lia.

Kisi ka dil naram krna k lia.

Bakshis/Maghfarat k lia.

Ethlam k lia.

Maldar/Pasay K lia.

Nikah/Shadi/Rishtay K lia wazifa.

Hifazat k lia.

Qarobar ki tariqi k lia.

Rozgar main barkat k lia.

Rozi k lia.

Husband/Wife (Mian/Biwi) main mohabbat k lia.

Mind Power(Qooat E Dimag) K lia.

Ibadat K lia.

Akhrat Main Asani k lia.

Tangdasti Sa nijat k lia.

1 din ka wazifa.

3 din ka wazifa.

Roab paida ho.

Ek Hafta ka wazifa.

Hasool E Izat K lia.

Ek (1) maheena ka wazifa.

Zuban Bandi K lia.

Azmooda Wazifa, Kababi K lia.

7 Din ka wazifa.

Larki Ki Shadi k lia(For Girls Merrage) Wazifa.

Khalk main mashoor hona k lia. (For Fame).

Aulad(Children/Kids) K lia.

Jang main fatha k lia.

Kamzoori(weekness) k lia.

Must Download And Read This Surah Yaseen Wazaif App. Its Absolutely Free Of Cost.

If You Like Our Effort Please Review Us With Good Words.

JazakAllah!