Stockbot its a algorithmic stock market analysis tools to track performance of Indonesia Stock Exchange (IDX). Its empowers the users to do self research by providing all necessary tools which are relevant for doing technical analysis in very simple and easy way.

Stockbot equipped with sophisticated stock screening for help traders to find a potential stock to trade. Our auto expert adviser able to give real time analysis strategy. Beside that stockbot equipped with daily stock recommendation or Stock Pick complete with trading plan and trading strategy and money management.

Stockbot adalah sebuah aplikasi analisa saham berbasis algoritma yang telah di lengkapi oleh berbagai fitur yang dapat membantu trader/investor memberikan informasi berdasarkan data teknikal untuk perdagangan / trading di bursa efek Indonesia ( BEI / IDX ).

Stockbot dilengkapi berbagai fitur analisa teknikal yang pada umumnya dapat digunakan untuk membantu melakukan perencanaan dan mengambilan keputusan dalam bertrading / berinvestasi saham. Dengan menggunakan Stockbot Anda akan memperdaya diri untuk melakukan analisa saham secara mandiri dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah kami sediakan.

Note : Stockbot hanya menganalisa 200 saham pilihan.

Beragam pilihan tools screener yang dapat membantu menemukan kreteria2 saham berdasarkan indicator-indicator buatan dari team stockbot serta indicator teknikal yang sering di gunakan para teknikal trader Seperti : Candlestick Pattern Explorer, Stochastic , MACD , Volume Analysis , Price Action , Bandar Detector dll.

Tersedia 3 pilihan stockpick berdasarkan kreteria trader dan trading strategy yaitu :

1. Buy On Weakness (BOW) atau Bottom Fishing Strategy

Adalah fitur untuk menemukan saham-saham yang dalam kondisi koreksi atau turun dan memilki peluang rebound.

2. Buy On Ranging atau Support & Resistance Trading Strategy ini adalah strategy untuk trading menggunakan waktu yang tepat membeli di area support atau membeli saat terjadi break resistance.

3. Buy On Strength (BOS) adalah strategy untuk membeli suatu saham yang dalam kondisi uptrend atau baru akan melakukan pola uptrend atau kenaikan.

4. Bandar Detector

Adalah sebuah tools yang dapat menganalisa apakah suatu saham sedang dalam akumulasi pembelian atau distribusi penjualan. Gerakan bandar dapat di baca melalui top 5 broker yang pada umumnya dapat mengerakan harga suatu saham.

Semua rekomendasi pada stockbot apps di buat berdasarkan strategi algoritma trading system yang berjalan secara otomatis tanpa intervesi manusia.

Setiap stockpick di lengkapi dengan trading plan , Buy area , Stoploss , Profit taking ,Trailing Stop , Trend Condition, Support Resistance.

Setiap saham yang telah di rekomendasikan dapat di monitor dari waktu ke watu pada menu HOLD yang terdapat pada Stockpick BOW dan BOS.

Beberapa fitur antara lain sbb :

Bot Advisor (Robot Commentary ) dapat memberikan ulasan analisa suatu saham yang di rangkum dengan bahasa yang mudah di pahami. Memberikan kesimpulan mengenai kondisi saham saat ini dan apa yang akan terjadi di masa akan datang dan strategi apa yang dapat di lakukan berdasarkan algoritma analisa teknikal.

Stock Order Plan adalah fitur yang dapat membantu mengatur pembelian suatu saham dengan trading plan yang terukur.

Price Action adalah menu fitur yang dapat menemukan saham - saham yang telah turun lebih dari -5% dalam waktu 3 hari.

Volume Analysis adalah menu yang dapat menampilkan saham-saham yang secara bersamaan harga dan volume breakout.

Rebound Signal adalah menu yang dapat menampilkan saham-saham yang telah turun mulai naik kembali.

Beberapa signal penting dapat di aktifkan menjadi notifikasi di handphone.

Berikut adalah sebagian fitur yang ada dalam apps Stockbot. Terdapat total 25 fitur yang di rancang untuk para trader dan investor pemula dan advance.

Analis saham pribadi ada di genggaman tangan Anda ... anytime , anywhere ...

Stop a lose and Start a Profit with a Stockbot

Stockbot2018