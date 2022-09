Con Sportpiacenza.it puoi seguire il meglio dello sport piacentino in tempo reale. Avrai la migliore redazione sportiva di Piacenza in un'esclusiva applicazione tutta dedicata allo sport per dispositivi con sistema Android. Tabellini, dirette live e cronaca delle principali squadre di calcio, e dei campionati dilettantistici locali con tutti i risultati delle partite alla domenica e le notizie durante la settimana. Grande attenzione per il volley, con le dirette live, cronache e interviste delle squadre di pallavolo che giocano in A1, Copra Volley e Nordmeccanica Rebecchi, e tutti i servizi sugli altri avvenimenti sportivi che riguardano le squadre della provincia di Piacenza, dal basket al nuoto, dal rugby alle categorie minori di pallacanestro e volley. Il tutto in una semplice applicazione. Inoltre la possibilit di guardare i video dei gol, le interviste e gli highlights delle principali partite.