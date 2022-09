Ingls para nios - the perfect application for kids to learn Spanish & English words.

This application includes more than 700 flashcards for kids in both Spanish & English language with 18 topics which help your kids to learn many new words & explore the world. Smartkids also has quiz of several topics; memory match game and puzzle to enhance intellectual capability; and reinforce word recognition in a fun way. We are proud to be your kids learning and playing buddy!

Highlights and features:

Learn English & Spanish vocabulary as well as improve speaking skill with 700 images in 18 categories which are carefully designed and selected:

Alphabet, number, color, fruit, vegetable

Appliance, Clothes, School, Garden, Animal

Kitchen, Sport, Tool, Transport, Music.

Watch music and entertainment videos on YouTube with lots of themes:

Alphabet, Number, Color

Animal, Music for kids, Vegetables, Fruits.

Date, Birthday, Christmas ...

English & Spanish vocabulary quiz game which allows parents to test kids' memory.

Memory Match Game to enhance baby' retention capability.

Jigsaw Puzzle Game for kids to connect pieces into a picture.

Shape Game which allows kids & toddlers to recognize shapes and develop their observation skills.

High quality recorded voice

* Note: Internet connection is required to watch YouTube video clips.

Vkids is dedicated to making apps for preschoolers to love and parents to trust worldwide. We inspire curiosity, let children stretch imaginations and promote learning. We care a lot about bringing smiles to kids and adults alike. Endless fun and lets giggle with joy together!

Dale a tu hijo la mejor educacin en ingls y espaol y aydale a convertirse en bilinge mientras se divierte! Vkids proporciona un mtodo de aprendizaje a travs del juego, por lo que el aprendizaje sucede de un modo natural. Esta aplicacin simple, divertida, con muchas animaciones y diferentes sonidos ser de gran ayuda para los padres y para los nio. Observa cmo los ms pequeos descubren el placer de aprender.

Caractersticas:

- Actividades, juegos, canciones y videos en ingls y espaol para que los nios aprendan

- Diseado por profesores y expertos en aprendizaje de idiomas.

- Voz clara y agradable grabada por hablantes nativos

- Disponible en 6 idiomas: espaol, ingls, francs, alemn, italiano y portugus.

- Aprende en un ambiente divertido con atractivos efectos sonoros, con una voz en clara y agradable

- Interfaz adaptada a los nios, con mens sencillos.

- Disponible modo Offline para seguir aprendiendo fuera de casa!

- Diseado especficamente para preescolares y nios pequeos (de 2 a 8 aos).

- Para iPhone, iPod Touch y iPad

La aplicacin tiene atractivos mini juegos que sern un xito en cualquier hogar! Esta app forma parte de la coleccin de juegos educativos para nios y nias creado por Vkids con el objetivo de ayudar a desarrollar nuevas capacidades intelectuales y habilidades motoras a partir de elementos del entorno que les rodea.