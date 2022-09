Shawn Peter Raul Mendes (/'m?nd?z/; lahir 8 Agustus 1998; umur 20 tahun) adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Kanada Mendes mendapatkan pengikut pada tahun 2013, setelah mengunggah cover lagu di aplikasi berbagi video Vine. Ditahun berikutnya, dia menarik perhatian manajer artis Andrew Gertler dan A&R dari Island bernama Ziggy Chareton, yang membuatnya dikontrak di perusahaan rekaman ini. Dia telah merilis tiga album studio, mengadakan tiga tur dunia, dan menerima beberapa nominasi dan penghargaan.

Mendes merilis EP debut berjudul sama seperti namanya (2014) dan album studio debutnya berjudul Handwritten (2015), yang terdapat single berjudul "Stitches" berada di nomor satu di Britania Raya dan 10 besar di Amerika Serikat dan Kanada. Dia kemudian merilis album studio keduanya berjudul Illuminate (2016), yang terdapat single berjudul "Treat You Better" dan "There's Nothing Holdin' Me Back" berada di 10 besar di beberapa negara. Album studio ketiga yang berjudul sama seperti namanya (2018) mempunyai single utama berjudul "In My Blood". Semua albumnya debut di puncak Billboard 200 AS, dengan album pertama membuat Mendes menjadi salah satu dari lima artis yang pernah debut di nomor satu sebelum berusia 18 tahun dan album ketiganya membuat Mendes menjadi artis ketiga termuda yang mempunyai tiga album nomor satu. Mendes juga merupakan artis pertama yang mempunyai tiga single nomor satu di tangga lagu Billboard Adult Contemporary (2017) dan empat single nomor satu di tangga lagu Adult Pop Songs (2018) sebelum berusia 20 tahun.

Mendes telah mengadakan tiga tur dunia: ShawnsFirstHeadlines, Shawn Mendes World Tour dan Illuminate World Tour. Diantara penghargaannya, Mendes telah memenangkan 13 SOCAN awards, tiga BMI Awards, tiga Juno Awards, delapan iHeartRadio MMVAs, dan dua American Music Award. Pada tahun 2018, Time memasukkan Mendes menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia di daftar tahunan mereka.