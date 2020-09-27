Birok dnya markasna bayilik yapan Samuray Spor, byme hedefleri kapsamnda 2003 ylnda Nike blge bayiliini alarak kurumsal yaplanmasnda byk yol kat etmitir. 2007 itibariyle evre illerde de maazalar aarak hizmet an geniletmitir. 2012'nin balarnda Altyap ve Amatr Spor Kulplerine hizmet etmek iin hazrlanan ENTERSPORT Koleksiyonu ile kendi retim bandmz kurmu ve seri imalata balanmtr. 2012 itibariyle Levi's Original Store franchise sistemini de bnyesine katan firmamz Eskiehir ESPARK AVM'de ilk Levi's maazasn hizmete sunmutur. Bu maazamz Adapazar (ark Cad.) ve Afyon (Afium AVM) lokasyonlar takip etmitir. Ayn yl Puma Takm Sporlarn da bnyesine dahil eden firmamz, Sper Lig'de Akhisar Spor Kulb ile ilk Profesyonel Futbol Kulbne hizmet etmeye balamtr. lerleyen yllarda hizmet kalitesi ile kulp says artmtr. Ayn yl Dnya'da boyut ve ierik olarak ilk olma zellii tayan Nike Football Team Center (Futbol Takm Sporlar Maazas) al ile Trkiye'de Takm Sporlar anlayna farkl bir bak as katmtr.

2013 senesinde ERREA Takm Sporlar operasyonunu bnyesine dahil eden Samuray Spor, Voleybol Sper Lig bata olmak zere, Basketbol dahil pek ok salon takmmza rn tedarii konusunda zm orta olmutur. 2014 senesine geldiimizde Adidas markasn da bnyesine katan firmamz, ilk maazasn Dzce'de faaliyete geirmi ve spor perakendeciliinde tay bir adm daha atmtr.

Bugn itibariyle Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskiehir, Balkesir, Afyon, Zonguldak ve Dzce illerinde toplam 15 maazaya sahip olan Samuray Spor, Nike Perakende ve Nike Takm Sporlar'nn Dou Marmara, Bat Karadeniz blge partneri, ERREA Takm Sporlarnda Trkiye Tedarikisi ayn zamanda Adidas ve Levi's 'n blge perakende ortadr.

2010 itibariyle Samuray Takm Sporlar Departman profesyonel anlayla yenileyen firmamz, bugne kadar 100 'n zerinde Profesyonel Spor Kulbne Nike, Puma, Errea ve Enter koleksiyonlarndan performans rnleri ile hizmet vermitir. Ynetim Stratejisi Samuray Spor, 1985 ylndan bugne kadar tamamen mteri odakl alm ve spesifik rnlere odaklanmtr.

Gemiten bugne tm ynetim kadrosu sporun iinde gelmi ve sporu ok iyi tanyan bir ekip olmutur. Kurulduu gnden bugne sadece Spor Eitimi ve Perakendecilii zerine hizmet veren Samuray Spor, bu alandaki tecrbelerini mteri ilikilerindeki kendine zel uygulamalaryla pekitirmitir. Tm planlamasn gnlk, haftalk, aylk ve yllk olarak gzden geiren ynetim kadrosu, srekli maazalar denetim altnda tutmakta, sat danmanlarn incelemekte ve desteklemektedir. Her geen gn tasn biraz daha yukarlara karma istek ve inancnda olan Samuray Spor, gemiten ald kltr, gnmz perakendecilii ve teknolojik yeniliklerle harmanlayarak yoluna devam etmektedir.