O SIGEduc (Sistema Integrado de Gesto da Educao) um sistema desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com a ESIG Software & Consultoria

O SIGEduc (Sistema Integrado de Gesto da Educao) uma reengenharia do SIGAA (Sistema Integrado de Gesto de Atividades Acadmicas) da UFRN.

O SIGEduc permite a gesto das matrculas, dirio de classe e est sendo expandido para possibilitar ambientes virtuais, alimentao escolar, gesto administrativa, dentre diversos outras funcionalidades.

Representa um sistema pioneiro na educao do pas com forte apoio do Ministrio da Educao (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao (FNDE).

Crditos de criao:

O SIGEduc e o SIGEduc Mobile foram criados pela empresa ESIG Software e Consultoria em Tecnologia da Informao.