Ushbu Ruscha-O'zbekcha va O'zbekcha-Ruscha lug'at rus tili yoki o'zbek tilini o'rganuvchi yoshlar, o'quvchilar, talabalar uchun ishlab chiqilgan bo'lib umumiy bazasi 30000 dan oshiq qatorlardan va 50 mingtaga yaqin so'zlardan iborat. Lug'at offlayn tarzda ishlaydi, foydalanish uchun internet shart emas.

Lug'atning asosiy imkoniyatlari:

- Sodda va intuitiv interfeys

- So'zlarga boy offlayn baza

- Tezkor qidiruv

- Ovozli qidiruv

- Qidiruvda imlo xatolarini to'g'irlash

- Ro'yhatni tezkor varoqlash

- Ro'yhatda shrift o'lchamini sozlash

- O'zbek tili uchun lotin va kirill alifbosi

- Lotin yozuvida ruscha so'zlarni qidirish

Lug'at bo'yicha taklif va mulohazalaringizni kutib qolamiz.

This Russian-Uzbek and Uzbek-Russian dictionary is intended to help Russian or Uzbek language learners. Dictionary includes more than 30K rows and about 50K words. Dictionary could be used in offline mode.

Main features:

- Easy-to-use and user-friendly interface

- Huge database of words in offline mode

- Fast lookup of words

- Voice search

- Auto-correction of misspelled words

- Quickly scroll through the list

- Ability to adjust the font size

- Ability to choose Cyrillic or Latin scripts for Uzbek language

- Search russian words typing with latin

Feedbacks are welcome and appreciated.

