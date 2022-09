DIVERSO GRTIS NO SEU CELULAR: TORNEIOS, RANKINGS, SALA DE TREINO E CASUAL

Jogue Risque & Arrisque grtis no seu iPhone, iPad ou iPod touch com o MegaJogos. Faa desenhos, acerte o que outros esto desenhando e megadivirta-se com milhares de jogadores online. E a, vai encarar os grandes artistas que esto querendo jogar com voc? Baixe agora! DISPUTE ANIMADOS TORNEIOS GRTIS DIRETO DO CELULAR!

O Risque & Arrisque online MegaJogos um jogos de desenho grtis e voc joga a qualquer hora, em qualquer lugar e com quem voc quiser!

Comece agora mesmo a jogar Risque & Arrisque no MegaJogos, a maior e mais completa rede social de jogos online, com 10 anos de Brasil, 12 jogos para mobile, 40 jogos no site MegaJogos.com.br e lanamentos megalegais.

BAIXE GRTIS - TREINE COM ROBS, JOGUE PRA SE DIVERTIR OU ENTRE EM TORNEIOS

REGRAS DO JOGO

O jogo tem de quatro a oito participantes, que jogam de forma individual.

Jogadores - 4 a 8

Objetivo - Fazer mais pontos (desenhando ou acertando palavras)

O Jogo

Risque e Arrisque um jogo onde, em cada rodada, um dos jogadores faz um desenho e os outros tentam adivinhar a palavra correspondente.

O primeiro jogador a desenhar escolhido aleatoriamente. Ele recebe uma palavra, podendo troc-la por outra em no mximo 10 segundos. O objetivo deste jogador fazer um desenho que represente a palavra recebida para que os outros usurios advinhem a palavra. Enquanto isso os outros jogadores escrevem seus palpites no chat. A rodada acaba aps 2 minutos ou quando todos acertarem a palavra. Na prxima rodada o prximo jogador em sentido horrio ser o desenhista e assim successivamente at que todos os jogadores tenham desenhado 2 vezes.

Ateno: PROIBIDO DESENHAR LETRAS

Pontuao:

Se alguem adivinhar a palavra, o desenhista recebe 40 pontos mais a quantidade de acertadores multiplicado por 4. Se ningum acertar a palavra ningum ganha pontos.

O primeiro a acertar a palavra ganha mais pontos que o segundo e assim sucessivamente. Por exemplo, se duas pessoas acertarem uma palavra, o primeiro ganhar 33 pontos e o segundo ganhar 17 pontos.

Quem acumular mais pontos no decorrer da partida ser o vencedor.