1975'ten bu yana sektrde hizmet vermekte olup Trkiye'deki evcil hayvanclk sektrnn oluumunda nemli bir rol oynayarak bugn de 35 yl akn tecrbesi ve yllardr dn vermediimiz kalite ve mteri memnuniyeti anlayyla sektrmzn nde gelen kurulularndan biri olarak hizmet vermektedir.

Amacmz;

Yeniliki, srekli ve stn zmler sunarak mterilerimize kendi sektrlerinde en st kalitede rn temin etmektir.