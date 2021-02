Nyimbo Mpya Tanzania - Bongo Fleva Mpya 2019/20 - Nyimbo Zote Mpya za Wasanii Wa Kizazi Kipya na Wanamuziki Wote Wa Tanzania na nje ya Tanzania kama Kenya Music, Uganda ,Music na hata Nigerian Music au Ata Nyimbo kutoka kila kona ya Dunia Zinazo trend Bongo na Nje Ya Bongo.

Kwa Dhati kabisa Wapenzi wafuatiliaji wa Nyimbo Zote Mpya Tanzania Kuweni Huru Kutumia App hii Ya BURE kabisa Kupata Nyimbo zote zinazotrendi ndani na nje ya nchi ya Tanzania.

Kupitia App Hii Utapata Kusikia Nyimbo Kutoka Kwa Wasanii Kama;

Nyimbo Mpya ya Diamond Platnumz

Nyimbo Mpya ya Alikiba

Nyimbo Mpya ya Harmonize

Nyimbo Mpya Ya Rayvanny

Nyimbo mpya ya RichMavoko

Nyimbo Mpya Ya Aslay

Nyimbo Mpya Ya Nandy na Billnass

Nyimbo Mpya ya ROMA Na STAMINA #ROSTAM

Nyimbo za baikoko

Nyimbo za Singeli

Nyimbo za Wasanii wa Taarabu

Nyimbo za Taarabu Zanzbar

Nyimbo za Mduara

Nyimbo za Asili Bongo

Nyimbo za Utamaduni

Nyimbo Zote Za Wasanii wa WCB WASAFII

Wimbo Mpya wa Rose Muhando

Wimbo mpya wa DINI

Nyimbo mpya za Dini

Nyimbo za kuabudu

Nyimbo za kaswida za kiislamu

Diamond na Zari

Daimond na Hamisa

Vituko vya wasanii Wa Bongo

Vituko vya Joti na Mkaliwenu

Harmonize Kuondoka Wcb

Nyimbo za Konde boy #KondeGamng

Nyimbo za Kampeni 2020

Nyimbo za Majonzi

Nyimbo za Furaha

Nyimbo za misiba

nyimbo za Zamani

Bakurutu

nyandarunduma

nyimbo za kisukuma

nyimbo za kilugha.

APP HII NI YA BURE KABISA; Furahia Kuitumia.

DISCLAIMER: Nyimbo Mpya Tanzania is not the Copyright Owner of the Songs/Pictures posted on this App but, The pictures normally be taken free from Search Engines Especially ,We take them from google and Music links from the Artist direct music Link of the particular song.