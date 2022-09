Hillsong Worship Music adalah aplikasi musik Rohani Kristen dari aplikasi yang berisi lagu-lagu kristiani yang dinyanyikan oleh True Worshippers (JPCC Worship) yang dapat Anda coba secara gratis dan OFFLINE. Dilengkapi dengan fitur yang sangat menarik dan sangat membantu.

Daftar lagu:

1. so will i 100 billion - Hillsong Wordhip

2. Reckless Love - Cory Asbury (Hillsong Wordhip)

3. I Just Need U - Tobymac (Hillsong Wordhip)

4. How You Say I Am - Hillsong Worship

5. Fear is a Liar - Zach Williams

6. New Wine - Hillsong Worship

7. Crowder all my hope - Hillsong Worship ft.Tauren Wells

8. Touch of heaven - Hillsong Worship

9. Wont he do it - Koryn Hawthorne ft.Roshon Fegan

10. Be still - Hillsong Worship

Fitur:

- Mp3 Musik Rohani Kristen dari Hillsong

- Referensi daftar lagu Rohani Anda

- Buat altar pujian dan penyembahanmu

- Menampilkan aplikasi yang menarik

- Dan masih banyak manfaat lainnya

--- Desclaimer ---

Lagu-lagu yang terdapat dalam aplikasi ini adalah unduhan dari internet. Jika Anda menyarankan lagu resmi, Anda dapat menyarankan melalui email di Bio.