Installez l'application gratuite LAPUB.RE et accdez aux infos des magasins et boutiques autour de chez vous lle de la Runion uniquement, leurs catalogues, adresses et horaires douverture, et faites des conomies pour vos courses, votre shopping, les soldes et achats saisonniers dans les boutiques, magasins et supermarchs autour de vous !

O que vous soyez, dans la rue, au bureau, dans les transports ou la maison, l'application LAPUB.RE vous permet de retrouver gratuitement et en un clic les meilleures promos en cours dans votre ville. Les offres des supermarchs, pour le bricolage et des centaines d'autres enseignes de mode, sport, jardinerie, optique ou auto proche de chez vous.

Nouveauts :

-Fonction de recherche amliore, recherchez directement un produit dans un prospectus, ou dans lensemble des prospectus disponibles sur lapplication.

Exemple vous tapez Lait dans la barre de recherche et vous aurez la liste de tous les prospectus contenant le mot Lait .

-Ajouter vos produits prfrs votre liste de courses directement partir dun prospectus.

-Carte de fidlit, scannez vos cartes de fidlit, pour les avoir toujours sur vous.

-Manger mieux : ajout dune note sur le produit pour valuer leur impact sur votre sant et donc vous permettre de mieux choisir vos aliments.

- Retrouvez les magasins directement accessibles autour de vous (les supermarchs, mais aussi les magasins de meubles, multimdia et lectromnager, magasins de bricolage et jardineries, ou encore les boutiques de mode...)

- Dcouvrez leurs adresses, horaires d'ouverture et numros de tlphone

- Recherchez directement des produits, ou par promos en cours

- Feuilletez facilement les catalogues et prospectus valables prs de chez vous

- Favoris : Lapplication LAPUB.RE vous permet de mmoriser les meilleures offres, que vous retrouvez facilement dans l'onglet Favoris.

- Avec les notifications PUSH, vous serez mis au courant des nouvelles promos et prospectus disponibles. (Dsactivable)

Nous vous souhaitons une bonne navigation et de bonnes affaires ! N'hsitez pas nous faire part de vos remarques et suggestions d'amliorations par e-mail contact@lapub.re .