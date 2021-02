Dcouvrez une application gratuite, qui permet de consulter linformation en continu, de partager avec vos amis les derniers articles par mail, de les publier sur FaceBook ou Twitter.

Une option dagrandissement du texte est galement disponible, pour vous permettre un meilleur confort de lecture. Le dossier favoris vous permettra de garder prcieusement les articles choisis dans votre application, une fois lactualisation effectue , plus besoin dtre connect , profitez librement de lExpression en mode Offline

Aprs des semaines de prparatifs et deux essais, le journal LExpression a tir son premier numro le 11 novembre 2000.

Crer un nouveau journal dans un paysage informationnel satur tait une vritable gageure. Un dfi qui a t relev avec bonheur, puisque le journal, outre de tenir un solide crneau, se positionne peine quelques mois aprs sa cration, parmi les cinq premiers titres en langue franaise en Algrie. Il suffisait donc dy croire et laisser lexpertise faire le reste. Lquipe de LExpression y a cru, en dpit du scepticisme de certains. Certes, cela na pas t facile dautant quil fallait continuellement se remettre en cause, amliorer le contenu et coller linformation avec lart et la manire de la traiter. Ctait, cest toujours, la proccupation majeure des journalistes soucieux de confectionner un bon produit qui puisse rpondre aux demandes et aux attentes des lecteurs. Lquipe de LExpression mise sur pied par Ahmed Fattani sest donc attele fabriquer un journal moderne et diversifi. De la mme manire quil lavait fait auparavant en crant le quotidien Libert. Lobjectif assign a-t-il t atteint ? LExpression se maintient aux alentours de 50.000 exemplaires par jour. Un chiffre qui le place en bonne position dans la hirarchie de la presse nationale ayant fidlis un large lectorat capt dans toutes les strates de la socit. Le chemin emprunt par LExpression na pas t facile, jonch quil a t par divers obstacles que le journal a pourtant russi franchir. Mais, peut-on parler de facilit lorsque le challenge est de prsenter constamment un journal rpondant aux proccupations des Algriens ? Pour cela il fallut progresser, travailler plusLa presse en Algrie na jamais t une sincure, en fait. Aussi, dire, crire, publier, voil le dilemme auquel a t, est confronte la presse en gnral et plus particulirement dans notre pays o lenvironnement na pas t, nest toujours pas ou si peu, propice lclosion dune presse crdible, qui respecte et se fait respecter. Aussi vrai que la perfection nest pas de ce monde, nous savons quil nous faut tre toujours plus exigeants. Quil nous faut inculquer lesprit du travail bien fait et le got de leffort tous les jeunes journalistes encadrs par des professionnels ayant une riche et longue carrire. Cette anne, le journal ftera son 12me anniversaire. Dautres dfis lattendent au futur dont le plus important est le recul de la langue franaise. Ce qui rend le renouvellement de la ressource humaine alatoire et laugmentation du lectorat dans la langue de Voltaire extrmement difficile. Lirrsistible avance de la presse lectronique menace galement lensemble de la presse crite dite papier dont nous faisons partie. Nous tirons, toutefois, notre optimisme de lamour pour notre mtier et du professionnalisme quil permet pour prenniser les performances de notre journal et endiguer les menaces qui pointent. Cest une tche exaltante que de fabriquer, chaque jour que Dieu fait, notre journal en promettant que celui du lendemain sera mieux que celui de la veille. Sil fallait un secret de russite, il est l !