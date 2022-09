Kulfi Kumar Bajewala Offline Songs & Ringtones available now.

Right from the app can set songs as Mobile ringtone, alarm ringtone & specific contact ringtone too.

Songs List:

Chand banne ke liye

Gaa Do Na Sikander Ji

Ishq Namak Hai Chakhna Hai

Jaag Jaa Na Maa

Jab Pehli Baar Dikhi

Jo Aap Hote Baba To Kitna Aacha Hota

Khao Tinde Maro Dakar

Khel hai baaki Abhi

Kulfi Diwali special

Kulfi Kumar bajewala song

Mata ji

Mom I love you

Nanhi Pari Nindiya Ki Bindiya Laga le

Nani ki chori

Pet Bechara

Rab say Keh day

School Chali Kulfi

Tera mujse hai pehle ka nata Koi

Title song

Tujse Naraz Nahi Zindagi

Tum Aa Gaye Ho

Yaara

Ye betiyan

Zindagi Bewaja Rulaati hai Kyun