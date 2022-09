By Webedia

Toute lactualit du jeu vido avec lappli officielle de Jeuxvideo.com : les news, tests, trailers, vidos, astuces, forums

LACTUALIT

Suivez et commentez toute lactualit du gaming sur votre Android !

- La slection darticles et vidos de notre rdaction

- Le fil d'actu pour ne rien manquer de l'activit du site

LES JEUX

Sur PC/Mac, consoles de salon (PlayStation, Xbox, Nintendo Wii U / Switch) et portables (PS Vita, 3DS, etc.), mobiles (Android, iOS), appareils de ralit virtuelle (Oculus Rift, Gear VR, etc.)

- Les tops des jeux du moment et les plus attendus

- Le calendrier des sorties de jeux

- Toute la base de donnes de jeux filtrable par machine, genre (RPG, FPS, etc.) et mode de jeu (solo, multi joueur, etc.)

- Notez et donnez votre avis sur vos jeux prfrs !

LES ARTICLES ET VIDOS

Retrouvez tous les contenus de Jeuxvideo.com et leurs commentaires

- Nos tests et aperus de jeux PC, PS4, ONE, Wii U, Oculus Rift, etc.

- Tous nos dossiers et nos guides sur les vnements (E3, PGW, TGS), sur les jeux, les consoles, la ralit virtuelle, les inds, etc.

- Toutes les vidos : nos vidos tests et gaming live, les bandes-annonces, etc.

- L'ensemble des chroniques de Jeuxvideo.com : Le Joueur du Grenier, les Top 10, Lhistoire du jeu vido, etc.

- Et commentez les articles et vidos tout moment !

LA PERSONNALISATION PAR MACHINE

Que vous soyez gamer PC ou console, suivez l'actu qui vous intresse!

1. Paramtrez vos machines de jeux prfres

2. Bnficiez dune page daccueil ddie toute lactualit de vos machines

3. Filtrez les diffrentes rubriques tout moment pour navoir que les contenus qui vous correspondent

4. Inscrivez-vous ou connectez-vous pour retrouver votre personnalisation, vos avis, vos favoris, etc.

LES ASTUCES ET FORUMS

- Bloqu dans un jeu ? Trouvez les meilleures soluces et walkthroughs de la communaut avec nos Astuces / Wiki.

- Besoin de cheat codes pour GTA, dune team dans LoL ou dchanger un Pokmon ? Consultez nos forums ou postez un topic pour recevoir laide de joueurs chevronns et geeks passionns de JV.com !

Forums en bta : nous travaillons pour amliorer ce service.

Pour toute suggestion ou problme technique, contactez-nous : android@jeuxvideo.com