Msico y Productor (Barcelona).

Se inicia en la produccin musical en 2007. Entre sus primeras producciones se encuentran "What Do You Said?", Ep que edito con la formacin "Frenetik Cool" en el sello Londinense "Music Tracx Recordings" a finales del 2007.

Entre sus trabajos se encuentran remezclas a OZ-e, Nash Lasalle, Terrance Dizco, Albert Maris & Andy Spinelli, Marc Galindo, Francesco Dinoia, Steve Stevenson, Queemose...

Ha editado en diferentes sellos discogrficos como L.P.H recordings, /76 Recordings (London), Peanut Music (Spain) ,Dark City Records, My Little Cat, El Row Music, Los Bandidos, My Little Dog, Cyanide o Deep Face Records , siendo este ltimo de su propiedad.

En Deep Face Records se permite indagar nuevas inquietudes musicales con "StereoMates" junto a el Dj y Productor Xeruc, con quien ha trabajado tambin en "Frenetik Cool" en 2007.

Su formacin acadmica le permite tambin explorar otros campos musicales en diferentes estilos como el Rock o el New Wave en grupos como "Soak in Bleach" (Teclados) o en "JAFB" (Bajista), donde grabo su segundo disco "Cowboy Strong", con la colaboracin del msico, productor y guitarrista, David Palau.