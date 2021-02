FR :

InSitu Mobile 3.0 est une application professionnelle rserve exclusivement aux Clients de SituAction.

Fonctionnalits :

> Connexion (identifiant, mot de passe, contact, mot de passe oubli)

> Suivi en temps rel de la flotte (liste des vhicules, des sites et des personnes, cartographie)

> Cartographie (position vhicules, personnes et sites, trajet)

> Itinraire (vers un vhicule, une personne ou un site)

> Activit journalire (rsum graphique et dtail de l'activit)

> Rapports (envoi/rception de rapports par e-mail)

Pour toute information relative l'installation de l'application ou son fonctionnement, contactez notre support-Clients.

EN :

InSitu Mobile 3.0 is a professional application which is exclusively reserved for SituAction's customers.

Features :

> Connection (Login, password, contact, forgotten password)

> Real-time tracking of your fleet (Vehicles, sites and persons lists, map)

> Route (to a vehicle, a person or a site)

> Daily activity (graphic summary and details of activities)

> Reports (sending/receving reports by mail)

For further informations about installation or functionalities of the application, please contact our customer support.