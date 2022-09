Easily Convert Between Islamic Hijri calendar (Umm Al-Qura) and Gregorian calendar also know today date in Hijri and Gregorian .

Date Converter Main Features :

-Avlaibale in arabic & English and other languages .

-Simple interface.

-Just enter today hijri date and press convert to Gregorian to get Week day and date .

-Just enter today Gregorian date and press convert to get week day and date .

Months of calendar :

01 Jan Muarram

02 Feb afar

03 Mar Rab al-Awwal

04 Apr Rab al-khir

05 May Jumd al-l

06 Jun Jumd al-khira

07 Jul Rajab

08 Aug Shabn

09 Sep Raman

10 Oct Shawwl

11 Nov Dh al-Qadah

12 Dec Dh al-ijjah

You can get us by also searching main keywords :

hijri

islamic calendar

hijri calendar

islamic calender

hijri date

today islamic date

islamic date

hijri to gregorian

arabic calendar

islamic date today

hijri converter

hijri conversion

islamic calendar 2014

hijri to miladi

hijri to gregorian converter

islamic months name

islamic calander

arabic date

hijri calendar converter

date hijri

islamic month date

arabic calender

arabic to english date

hijri months

muslim calendar

today date in hijri

hijri to gregorian calendar

arabic date to english date

gregorian to hijri converter

arabic date converter

convert gregorian to hijri

hijri calender

urdu calendar

name of islamic months

calendar islam

islamic calendar converter

hijri date converter

islamic year

hijri year

islamic date converter

today hijri date

gregorian to hijri

convert hijri to gregorian

Dont forget to rate us to keep updated .