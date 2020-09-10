Mutlu Alveriin Adresi

www.happy.com.tr

Gnlk hayatnzda kullandmz ve spermarket rnleri olarak nitelendirdiimiz gda, temizlik, kozmetik, kiisel bakm kategorilerinde bulunan binlerce hzl tketim rnlerinin yan sra bebek bezi, bebek mamas, slak mendil, deterjan, oyuncak, elektrikli ev aletleri, beyaz eya, bilgisayar ve tekstil kategorilerinde tm ihtiyalarnza zel rnlerin avantajl indirimlerle satnn yapld bir e-ticaret sitesidir.

GVENL ALIVER

128 bitlik gvenlik sertifikasna sahiptir. Bu gvenlii dnyaca nl Rapid SSL salamaktadr. SSL network zerindeki bilgi transferi srasnda gvenlik ve gizliliin salanmas amacyla Netscape tarafndan gelitirilmi bir gvenlik protokoldr

DEME SEENEKLER

demelerinizi, Kredi Kart, Banka Havalesi, EFT, Kapda Nakit ve BKM Express ile hzl ve gvenli bir ekilde yapabilirsiniz. Ayrca pein fiyatna kredi kartnzla taksitli bir ekilde yapabilirsiniz.

KAMPANYALAR

Karlmayacak gnlk ve haftalk avantajl kampanyalar ile her daim hesapl alveriin keyfini karn.

YE OLMADAN ALIVER

Happy.com.trden ye olmadan alveri yapabilir ve siparilerinizi takip edebilirsiniz.

SPAR TAKB

Vermi olduunuz siparilerin takibini kolay bir ekilde yapabilirsiniz.

ADE VE DEM

Satn aldnz rnleri 14 gn cayma hakknz kullanarak Tketiciyi Koruma Kanunu erevesinde iade edebilirsiniz.

GVENL DEME

demelerinizi 3D Secure ile hzl ve gvenli bir ekilde yapabilirsiniz. 3D Secure, online alverilerin gvenliini salamak amacyla kart kurulular tarafndan gelitirilmi bir kimlik dorulama sistemidir. nternetten yaplan alverilerde ifreyle kredi kart onaylama ilemi olarak da bilinir. Visa Kredi Kart iin kullanlan uygulamasna "Verified by Visa", MasterCard iin olanna ise "SecureCode" ad verilir.

ok Al - Az de

Alveri yaparken, alacaklarnz snrlamayn. Happy.com.trnin karlmayacak geleneksel ok Al - Az de frsat kategorisi ile ne kadar ok alrsanz, o kadar tasarruf salarsnz. Market rnlerinden, ev gerelerine, kiisel bakm rnlerinden, temizlik rnlerine aradnz herey elinizin altnda.

OK SATANLAR

Dier kullanclarmzn en ok tercih ettikleri rnlere, ana sayfadaki ok Satanlar blmnden kolayca uluabilirsiniz.

ANNE VE BEBEK

Anne ve Bebek kategorisi ile ocuunuzun ihtiyac olan bebek mamalar, bebek bezleri, slak mendiller, kozmetik, salk, oyuncak ve daha birok kategoriye kolayca ulaabilirsiniz.

DETERJAN VE TEMZLK

Evinizin temel ihtiyac olan bulak ykama kapslleri, amar deterjanlar, temizleyiciler ve temizlik gereleri gibi rnlere hzl ve avantajl fiyatlarla ulan. Market rnlerinin yan sra aradnz tm rnlere kolayca ulan.

KSEL BAKIM

Kiisel bakm kategorisi ile az bakm, sa bakm rnleri, salk rnleri, erkek ve kadn bakm rnleri gibi tm ihtiyalarnza kolayca ulan.

KOZMETK

Parfm, deodorant, cilt bakm ve makyaj rnleri gibi tm ihtiyalarnz en avantajl fiyatlarla aln.

ELEKTRONK

Tm beyaz eya, ankastre, elektrikli ev aletleri, stma ve soutma sistemleri gibi tm ihtiyalarnza tek zm.

EV, YAAM VE OFS

Evinizin, ailenizin veya ofisinizin tm ihtiyalarn kolayca bulun.

Mutlu Alveriler!