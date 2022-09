By Freelancer BV

De nieuwe app van Freelancer.nl biedt een zoekfunctie waarmee je snel en lokaal een freelancer of opdracht kunt vinden, inclusief afstand en kaartview. Ook stuurt de app o.a. een notificatie bij een interessante opdracht of interesse in een geplaatste opdracht. Beschikbare freelancers en opdrachten kunnen zo snel gevonden worden.

De app is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Binnenkort ook in andere landen.

