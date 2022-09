No incio de suas atividades contava com apenas 02 (dois) colaboradores e tinha cerca de 50 m, suas vendas estavam concentradas apenas na regio central do estado do Rio Grande do Sul.

Com mais de14 anos no mercado, a empresa com a essncia artesanal na confeco de seus produtos.

A partir de 2018, estendeu suas vendas, atingindo os estados de Santa Catarina e Paran So Paulo . Com a criao do site, ocorreu uma maior divulgao e visualizao dos produtos da empresa, que passou a distribu-los para todo o pas, em decorrncia das vendas diretas e tambm das novas parcerias de representao que se concretizaram.

Focando sempre pela qualidade e criatividade no design de cada pea a empresa oferece vrios modelos, desde o mais simples ao mais requintado.

