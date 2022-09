This is the official app for the FBS 2020 Annual Conference and Workshop. The event brings together labour relations professionals of all levels from Canadian universities to better equip them in matters related to academic collective bargaining and contract administration.

Download the FBS conference app now to:

See who else is attending and connect one-on-one through direct messaging

Post photos, messages, likes, and comments on the activity stream

Access the schedule, speakers, sponsors, and other essential event information

Plan your time with personalized schedules and reminder alerts

Rate each session and leave comments to help improve the quality of the event

Explore the venue using the interactive maps

Stay informed with the latest event updates

Lappli officielle de la Confrence annuelle et de latelier des SANCP 2020. Lvnement rassemble des professionnels des relations de travail des universits canadiennes de tous les niveaux, qui viennent approfondir leurs connaissances sur des sujets lis aux ngociations collectives et ladministration des contrats en milieu universitaire.

Tlchargez ds maintenant pour :

Dcouvrir qui y participe et communiquer avec dautres participants par messagerie directe

Publier des photos, des messages, des mentions Jaime et des commentaires sur le flux dactivit

Consulter lhoraire, la liste des confrenciers et commanditaires, et dautres renseignements essentiels

Planifier votre emploi du temps grce des horaires personnaliss et des rappels

Noter les sances et faire des commentaires pour amliorer la qualit de lvnement

Explorer les lieux laide de cartes interactives

Ne rien manquer des dernires mises jour de lvnement