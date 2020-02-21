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Deprem Bilgi Sistemi 3.0 for Android

By Kandilli Rasathanesi Free

Developer's Description

By Kandilli Rasathanesi

Bu uygulama, Trkiye ve yakn evresinde gerekleen depremler hakknda kullanclar bilgilendirmekte ve Trkiyede herhangi bir noktann veya kullancnn bulunduu konumun depremsellik tarihinin verilerine ulama imkn salamaktadr. Uygulama ayn zamanda, bir deprem olduunda bunu hisseden ve uygulamay cep telefonu veya tabletlerine kurmu olan kullanclara depremi nasl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Deprem Aratrma Enstitsne iletme imkn sunmaktadr. Bu sayede herhangi bir deprem olduunda o depremin nerede, nasl hissedildii ve depremin verdii hasarn veya etkilerinin corafi dalmnn tespiti mmkn olacaktr.

nemli not: Deprem Bilgi Sisteminin sorunsuz alabilmesi iin mobil cihaznzn konum bulma servisi ak olmal ve uygulamaya konum bulma yetkisinin verilmi olmas gereklidir.

Veri toplama ilemine son kullanclar da dhil eden ve bu sayede bilimsel almalara katkda bulunacak olan bu uygulamay kurduunuz iin teekkr ederiz.

Boazii niversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Aratrma Enstits

Full Specifications

What's new in version 1

General

Release February 21, 2020
Date Added February 21, 2020
Version 1

Operating Systems

Operating Systems Android
Additional Requirements Requires Android 4.2 and up

Popularity

Total Downloads 0
Downloads Last Week 0
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