Nosso conversor de Euro (EUR) para Real Brasileiro (BRL) permitir que voc converta o seu montante de EUR para BRL, de acordo com a cotao atual do mercado do Euro. Conversor de moedas livre e gratuito para consulta das taxas de cmbios das moedas.

O que Euro?

Euro (, EUR) a moeda oficial da zona Euro, a qual constituda por 19 dos 28 estados-membro da Unio Europeia: Portugal, Alemanha, ustria, Blgica, Chipre, Eslovquia, Eslovnia, Espanha, Estnia, Finlndia, Frana, Grcia, Irlanda, Itlia, Letnia, Litunia, Luxemburgo, Malta e Pases Baixos. A moeda tambm usada de forma oficial pelas instituies da Unio Europeia e por quatro outros pases europeus e, de forma unilateral, por outros dois. Em 2018, a moeda era usada diariamente por cerca de 343 milhes de europeus. A moeda tambm usada oficialmente em diversos territrios ultramarinos da UE.

A moeda ainda usada por mais 240 milhes de pessoas em todo o mundo, das quais 190 milhes em frica, que usam moedas de cmbio fixo em relao ao euro. O euro a segunda maior moeda de reserva e a segunda moeda mais transaccionada no mundo a seguir ao dlar dos Estados Unidos. Com mais de 1,2 trilho de euros em circulao em 2018, o euro tem o maior valor combinado de notas e moedas em circulao no mundo, tendo ultrapassado o dlar norte-americano. Com base em estimativas do Fundo Monetrio Internacional do PIB e da paridade do poder de compra, a zona euro a segunda maior economia do mundo.

O nome "euro" foi oficialmente adotado em 16 de dezembro de 1995. O euro foi introduzido nos mercados financeiros mundiais enquanto unidade de conta a 1 de janeiro de 1999, em substituio da antiga Unidade Monetria Europeia (ECU), a um cmbio de 1:1 (1,1743 USD). As moedas e notas fsicas de euro entraram em circulao a 1 de janeiro de 2002, tornando-a a moeda de uso corrente entre os membros originais. Embora nos primeiros dois anos a cotao do euro tenha descido para 0,8252 USD (26 de outubro de 2000), a partir do fim de 2002 comeou a ser transacionada a valores superiores ao dlar, atingindo um mximo de 1,6038 USD em 18 de julho de 2008. A partir do fim de 2009, a crise da dvida pblica da Zona Euro levou criao do Fundo Europeu de Estabilizao Financeira e adoo de vrias reformas de estabilizao monetria.