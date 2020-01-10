BtcTurk | PRO mobil uygulamas ile kriptopara alm satm platformu cebinizde!

BtcTurk, 650 binden fazla kullancs ile Trkiyenin ilk ve en byk Bitcoin ve altcoin borsasdr. BtcTurk | PRO, internet sitesinde yapabildiiniz tm ilemleri, akll telefonunuz ile her yerde, her zaman profesyonel ve gvenli bir ekilde yapmanza imkan salar.

BtcTurk | PRO mobil uygulamas ile;

Bitcoin ve kriptopara fiyatlarn ve tm varlklarnz detayl olarak takip edebilirsiniz.

Trk Liras ile Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens;

Bitcoin ile Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens;

USDT ile Ethereum, XRP, Litecoin, Stellar Lumes alm satm emirleri verebilirsiniz.

Trk Liras ve kriptopara yatrma ve ekme ilemlerini yapabilirsiniz.

Hesap ve kullanc hareketlerinizi, emir gemiinizi inceleyebilirsiniz.

ki Aamal Dorulama yntemini (SMS veya Authenticator) deitirebilirsiniz.

PIN Kodunuzu belirleyebilir, deitirebilirsiniz.

Henz ye deilseniz, BtcTurke ye olabilirsiniz.

15 DAKKADA BALA!

15 dakikada hesap oluturarak, TL yatrarak, hzl ve gvenli bir ekilde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Tether (USDT), Stellar Lumens (XLM) alp satabilirsiniz. Bitcoin ve altcoin transferleri iin herhangi bir cret demenize gerek yok.

NCE GVENLK

Gvenliiniz iin zorunlu 2 Aamal Dorulama (2FA) ve kiiye zel PIN Kodu ile kriptopara ekimlerinizde ek gvenlik nlemi sunuyoruz. Tm dijital varlklarn %97sini evrimd souk czdanlarda saklyoruz.

FYATLAR

BtcTurk | PRO mobil uygulamas ile Bitcoin ve kriptopara fiyatlarn anlk olarak izleyebilirsiniz. Fiyatlar sayfasnda ilem yapabileceiniz tm pariteleri grebilir, Trk Liras, BTC ve USDT paritelerine gre filtreleme yapabilirsiniz.

Fiyatlar ya da grafii daha detayl incelemek isterseniz ilem iftine tklamanz yeterli. 1 Gn - 1 Yl aras fiyat grafiine ulaabilir, en iyi al sat ve hacim bilgilerini grntleyebilirsiniz. Alarmlara hzlca ulamak iin bu ekran kullanabilirsiniz.

VARLIKLARIM

Trk Liras ve Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens varlklarnz toplam ve kullanlabilir bakiye olarak grntleyebilir, hesabnzdaki tm kriptoparalarn miktarlarn ve yaklak Trk Liras veya BTC karlklarn grebilirsiniz.

Varlklarm sayfasnda, ilem yapmak istediiniz kriptopara satrn sola kaydrarak alm satm veya yatr ek sayfalarna ulaabilirsiniz.

AL-SAT

Piyasa, Limit veya Stop emir tiplerinde al veya sat emri verebilirsiniz. Ayrca, emir defterini, derinlik tablosunu grntleyebilir ve anlk market hareketlerine ile ilem gemiinize ve ak emirlerinize kolayca ulaabilirsiniz.

YATIR-EK

Trk Liras ve kriptopara yatrma ve ekme ilemlerinizi gerekletirebilirsiniz. Gemi kriptopara ekim emirlerinizin durumunu edebilirsiniz.

HESAP

Hesap bilgilerinize, hesabnzn onay durumuna ulaabilirsiniz. Hesabnz onayl deilse, onay bavurusu yapabilirsiniz. Kaytl banka hesaplarnz grebilir, yeni banka hesab tanmlayabilirsiniz. Hesap ve kullanc hareketlerinizi inceleyebilir, fiyat alarmlarnz ynetebilirsiniz. Bildirim tercihlerinizi de Hesap ekranndan gncelleyebilirsiniz.

HESAP > GVENLK

ki Aamal Dorulama (2FA) tercihinizi deitirebilirsiniz. (SMS ve Authenticator) PIN Kodunuzu oluturabilir, gncelleyebilir ya da iptal edebilirsiniz. Kullanc parolanz deitirebilir veya ye giriinde size zel olarak tanmlanan gvenlik grselinizi grntleyebilirsiniz.

HABERNZ OLSUN

Mobil uygulamamzn kullanc dostu ara yz ile her yerde, her zaman gncel piyasa bilgileri, hesap hareketleri, gelimi alarm seeneklerini takip edin.

HER ANDA DESTEK

Sorularnz olursa 7/24 destek olmak iin bekleyen bir ekibiniz var destek@btcturk.coma mail atabilirsiniz.