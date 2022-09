A 10 minuti di macchina dal centro di Bologna, a solo 3 minuti dalla tangenziale, dotato di comodo parcheggio interno, ristorante free flow di giorno, il 707 RESTAURANT & LIVE SHOWS si trasforma al venerd sera e diventa quel contenitore che tanto ha riscosso successo negli ultimi anni da ritagliarsi un posticino di spicco nella vita notturna di Bologna e provincia: serata dedicata prevalentemente ad un pubblico adulto, il nostro VENERDISSIMO comincia solitamente alle ore 21 con la cena servita a men fisso composto di doppio antipasto, bis di primi, doppio secondo, contorni e dolce accompagnata da ottimi vini, particolari curati in ogni minimo dettaglio, contando come sempre sulla qualit del prodotto e del servizio.

Dalle 21.30 apre anche lingresso al buffet, ulteriormente migliorato in questa stagione: sono stati aggiunti molti tavoli e punti dappoggio, oltre a numerose nuove sedute per poter godere pienamente di questo servizio di ristorazione, una soluzione pi veloce ed economica ma allo stesso modo ugualmente ricca e curata con almeno 16-18 portate, dagli antipasti al dolce.

A ritmare il momento della cena ci sar una musica di accompagnamento prevalentemente italiana, particolare, conosciuta ma originale, divertente, mai rumorosa, mai invadente in modo da permettere alla clientela di divertirsi e chiacchierare allo stesso tempo.

Al termine della cena si aprono finalmente le porte del locale a chi arriva dopo e dunque si parte con la serata vera e propria: i gruppi dal vivo, che avevano iniziato la loro performance in modo soft per permettere a chi era ancora seduto di gustarsi il dolce, ora iniziano a carburare, ci si alza dai tavoli e comincia veramente lo show

Per questa stagione abbiamo programmato una selezione di alcune tra le migliori cover band e tribute band a livello nazionale, che ogni sera accompagneranno il pubblico in un crescendo di carica e di ritmo: suoneranno per noi ACHTUNG BABIES, JOE DI BRUTTO, VINILE 45 / ELEPHUNK, THE VIPERS / QUEEN TRIBUTE, SENSI DI COLPA, OXXXA, NESSUNA PRETESA, FABIO SUPERNOVA, T-JAM, NEW WAFERS, COLPA DALFREDO, SUGAR DADDY & THE CEREAL KILLERS, ANTHERA, JOVA NOTTE, ZE TAFANS, CIALTRONIGHT, FUORIMODA e tanti altri

Dopo unora di concerto live subentrano poi i nostri djs con la loro musica divertente a 360: rnb dance commerciale e house remember vi faranno ballare fino a notte fonda con i pi grandi successi degli ultimi 20 anni ben amalgamati a quelli di oggi!