Un week-end pour s'vader ? Dcouvrez lappli 48 heures, lessentiel des plus belles villes dans votre poche. Retrouvez pour chaque destination une slection de 101 sites et adresses choisis avec soin et bnficiez de toutes les informations pratiques : tlphone, site web, horaires, tarifs, arrt de transport le plus prochePour vous reprer une fois sur place, golocalisez-vous et gnrez un itinraire pour rejoindre le site ou ladresse qui vous intresse depuis lendroit o vous vous trouvez. Et pour gagner un temps prcieux et ne rien manquer de ce que vous souhaitez voir, vous avez galement la possibilit denregistrer les endroits qui vous intressent dans vos favoris. Vous les retrouverez ainsi sous forme de liste, mais aussi de carte personnalise, afin de dfinir le circuit qui vous parat le plus adapt !Pour vous garantir la meilleure fiabilit possible, cette appli est mise jour en temps rel. Disponibles pour linstant :BerlinLisbonneLondresNew YorkEt bien dautres destinations venir !