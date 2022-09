Lanc en 2004, 3 Etoiles est devenu au fil du temps LA rfrence sur la haute gastronomie. Le magazine prfr des grands chefs a anticip puis accompagn la tendance qui fait depuis quelques annes de ces artistes du quotidien, de ces magiciens des fourneaux, des stars adules jusque sur notre petit cran dans des missions toujours plus nombreuses.

Les 3 toiles, en termes gastronomiques, rcompense suprme dlivre chaque anne par le guide Michelin, reprsentent la quintessence d'un art, le club select des meilleurs, les champions du monde de la cuisine crative, ceux qui composent chaque jour leur univers et leur prose gourmande, transformant des produits bruts en motion pure.

Pour reflter ce monde dextrme exigence, il fallait un magazine qui pouse les mmes impratifs de qualit. Chaque trimestre, 3 Etoiles va ainsi la rencontre des plus grands chefs de France et d'ailleurs, prsentant leur art et leurs recettes emblmatiques. Magazine de prestige, imprim sur un trs beau papier et collectionn par les amateurs chaque numro, tel un livre d'art, 3 Etoiles fait appel aux meilleurs photographes et aux plus belles plumes qui savent raconter avec justesse, dpeindre avec talent, l'indescriptible : le don, le gnie, l'inspiration, la gnrosit du cuisinier.

Aujourd'hui, 3 Etoiles s'enrichit d'une version digitale qui complte son univers : vido de recettes expliques par les chefs, interactivit, photos indites non publies de reportages. Le magazine des chefs nourrit toujours plus les amoureux de gastronomie.

