Avec 220 volts, restez toujours au courant !Avec des Smartphones toujours plus gourmands en nergie et lexplosion des objets connects tout aussi friands, lapplication 220 volts vous permet de recharger vos batteries, gratuitement, o que vous soyez! Avec 220 volts, fini les pannes de batterie lorsque vous tes loin de chez vous: lapplication vous indique toutes les prises de courant en libre accs, situes proximit. En magasin, dans la salle dattente dune gare SNCF, sur un placard lectrique au milieu dune place, elles nattendent que vos appareils!Disponible au tlchargement sur lApp Store et sur Play Store, lapplication 220 volts est 100 % gratuite. Extrmement simple dutilisation, elle rpertorie dj des centaines de prises de courant en libre accs, partout en France: il suffit de cliquer sur un des pictogrammes bleus, prsents sur la carte, pour connatre ladresse exacte o se trouve la prise disponible. Pour enrichir sa base de donnes et ainsi profiter au plus grand nombre, lapplication 220 volts est galement participative: via son menu Ajoutez une prise, il ne reste plus qu indiquer ladresse exacte et envoyer. Simple, non? En change, 220 volts a prvu un systme de rcompenses qui stoffe au fil des contributions. Des goodies au T-shirt, tous les membres participant activement au dploiement de lappli en France seront distingus. lorigine, un jeune Clamecycois de 20 ans, Guillaume Danguy. Rgulirement confront aux pannes de batterie en extrieur, il est tomb, compltement par hasard, sur une de ses fameuses prises. Et il sest dit Pourquoi pas. Aujourdhui, sa jeune startup connat ses premiers mois: des apparitions Presse, des contributeurs toujours plus nombreux, etc.Pleine de jus, lapplication 220 voltsnattend que vous, pour vous tenir au courant!